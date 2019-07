Do strzelaniny na ul. Gwiaździstej we Wrocławiu doszło 10 maja ok. godz. 11.30 w okolicy Hotelu Wrocław. Działali tam policjanci z pionu kryminalnego komisariatu Wrocław-Krzyki. - Chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzanego o kradzież. Otrzymali informację, że sprawca kradzieży porusza się jedną z ulic. Namierzyli auto i podjęli próbę jego zatrzymania - mówił st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Granatowym oplem podróżował Dawid K.