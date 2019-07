1 ZDJĘCIE Nie Barbara Zdrojewska, ale Małgorzata Kidawa-Błońska będzie liderem listy KO z Wrocławia do Sejmu. p (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Koalicja Obywatelska we wtorek zaprezentowała liderów list do Sejmu. Jedynką we Wrocławiu będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, w Wałbrzychu - Tomasz Siemoniak.