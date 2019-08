19 ZDJĘĆ TOMASZ PIETRZYK

Zamawiasz drinka i do stołu przywozi go kolejka z wagonikami. Na ścianach zdjęcia z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej i walizka podróżna. Na początku lipca przy ul. Wąskiej 5 we Wrocławiu otwarto bar Eatway Station.