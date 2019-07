We Wrocławiu – podobnie jak w innych miastach – w czwartek 1 sierpnia o godz. 17 zawyją syreny, by uczcić pamięć uczestników i ofiar Powstania Warszawskiego.

O tej godzinie pod pręgierzem na Rynku zbiorą się także mieszkańcy Wrocławia, by oddać im hołd. – Warszawa od lat o godz. 17 zatrzymuje się w czasie Godziny „W”. My we Wrocławiu, w geście solidarności, ułożymy żywą kotwicę Polski Walczącej – zapowiada Marcin Murzyński ze stowarzyszenia „Wrocław dla Demokracji”, które współorganizuje akcję na wrocławskim Rynku.