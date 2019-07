Muchy są wszędzie. Na oknach, parapetach, wlatują do domów przez uchylone drzwi. Na drzewach wiszą specjalne pułapki, które zakupiono na koszt gminy i rozdano sąsiadom fermy. Te zapełniają się w mgnieniu oka.

- W czerwcu powiesiłem pięć pułapek, które wymieniałem co osiem dni. Obecnie jest trochę lepiej, bo starczą na dwa tygodnie. Nie ma małych muszek i w jakiś sposób to działa - opowiada Andrzej Gajewski, który należy do zawiązanego w 2014 r. stowarzyszenia. Jego celem jest m.in. ochrona środowiska, a co za tym idzie walka z uciążliwym sąsiadem.