5 ZDJĘĆ Wybory parlamentarne 2019. Barbara Zdrojewska i Alicja Chybicka (Fot. RED)

Barbara Zdrojewska na czele listy do Sejmu, Alicja Chybicka, Ewa Wolak i Aleksander Marek Skorupa - do Senatu. To rekomendacje zarządu dolnośląskiej PO na jesienne wybory parlamentarne.