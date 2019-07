Ulicami Białegostoku w ubiegłą sobotę przeszedł pierwszy Marsz Równości. Dochodziło tam jednak do dantejskich scen. Około tysiąca uczestników pokojowej manifestacji było bitych, wyzywanych, opluwanych, obrzucanych kamieniami, petardami i zgniłymi jajami. Dotarli do końca trasy otoczeni kordonem policji (ta na razie zatrzymała ponad 50 zadymiarzy).

– To, co wydarzyło się w Białymstoku, bez wątpienia było wstrząsające. Dla maszerujących, ale i dla śledzących marsz w całej Polsce – mówi Piotr Buśko z Kultury Równości, która organizuje wrocławski Marsz Równości. – Ale przede wszystkim było to historyczne wydarzenie.