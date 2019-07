Kilkadziesiąt osób wzięło dziś udział w manifestacji na Piaskowej Górze w Wałbrzychu, by pokazać, że nie jest im obojętne, to co wydarzyło się 20 lipca w Białymstoku.

- Po totalnej fali przemocy i nienawiści, która się tam przelała i atmosferze pogromu, postanowiliśmy, że musimy dać wsparcie tym, którzy przeżyli tę traumę - mówiła Marta Wosak, inicjatorka wydarzenia. – Wiele osób myśli tak jak uczestnicy tamtego marszu i nie powinni się oni bać być sobą. Nikt nie powinien czuć się gorszy i uprzedmiotowiony, czuć się pozbawiony człowieczeństwa przez grupę ludzi o innych wartościach. Można się różnić, można mieć nawet skrajnie różne poglądy, ale nie wolno się nienawidzić.

Pod ochroną policji

Wałbrzyszanie, którzy chcieli pokazać swoją solidarność z Białymstokiem, przyszli ubrani w kolorowe i fantazyjne stroje. Były kwiaty, wianki, kolorowe parasole i kapelusze. Przynieśli też transparenty: „Solidarni z Białymstokiem” i „Wałbrzych przeciw przemocy”. Miało być pokojowo, radośnie i solidarnie.