W czwartek ok. godz. 18 Przemysław Witkowski został zaatakowany przy moście Trzebnickim, bo skrytykował homofobiczne napisy na murze wzdłuż Odry.

Do sprawy na swoim profilu facebookowym odniósł się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. „Jestem wstrząśnięty i zasmucony pobiciem Przemysława Witkowskiego. We Wrocławiu walczyliśmy, walczymy, walczyć będziemy z jakimikolwiek przejawami nietolerancji, homofobią, mową nienawiści, faszyzmem. Chcę powiedzieć wszystkim homofobom, »prawdziwym Polakom« i neofaszystom, że Wrocław nie jest Waszym domem. Wszelkimi dostępnymi środkami będziemy we Wrocławiu walczyć z tą zarazą”.

Prezydent zaapelował też do polskiego rządu: „W wielu sprawach się różnimy, ale z całą pewnością nie jeśli chodzi o troskę o Polskę, o naszą wolność i nasze bezpieczeństwo. Apeluję, niech walka z tego typu zachowaniami będzie wspólnym działaniem i racją stanu, bez względu na poglądy i różnice, które między nami występują”.