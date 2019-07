"Zostałem pobity, bo zwróciłem uwagę na homofobiczne napisy, typ spytał, czy mi się nie podobają. Powiedziałem, że tak i dostałem oklep, groził śmiercią i że nas wszystkich dopadnie" - napisał Przemysław Witkowski na swoim profilu facebookowym. Zamieścił też zdjęcie poranionej twarzy.

Po napaści Przemysław Witkowski nie mógł z nami rozmawiać. - Nie jest w stanie mówić, bo jest cały opuchnięty - wyjaśnia Anna Hoss, partnerka dziennikarza i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego. - Byliśmy na wycieczce rowerowej. Gdy przejeżdżaliśmy koło mostu Trzebnickiego, zobaczyliśmy, że nowy, ceglany mur nabrzeża Odry, cały jest w napisach typu: "Stop pedofilom z LGBT, reaguj". Rozmawialiśmy o tym jadąc na rowerach. Przemek rozpoznał, że wśród tych napisów są znaki Autonomicznych Nacjonalistów.

Po drodze para mijała grupę mężczyzn. Gdy zjechali z mostu, okazało się, że dalej nie można jechać wzdłuż Odry, by dotrzeć na Biskupin. Zdecydowali się zawrócić. Witkowskiemu psuł się rower, dlatego dziewczyna wyprzedziła go i pojechała przodem. Dojechała do stacji paliw w pobliżu ul. Trzebnickiej i czekała na partnera. Ten jednak długo się nie zjawiał. - Gdy przyszedł, miał zmasakrowaną twarz, przestawiony nos, podbite oba oczy, silnie krwawił - mówi Hoss.