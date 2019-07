1 ZDJĘCIE Ksiądz Sławomir Marek krytykuje film braci Sekielskich 'Tylko nie mów nikomu' (strzegom.pl)

Ksiądz Sławomir Marek za to, co pisał o LGBT, został dziś wezwany na dywanik do Świdnickiej Kurii Biskupiej. Otrzymał polecenie wycofania wpisów i zawieszenia dalszej działalności na Twitterze.