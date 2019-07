5 ZDJĘĆ Kijanki żaby z Titicaca wykluły się w zoo we Wrocławiu (fot. materiały zoo Wrocław)

80 kijanek żaby z Titicaca przyszło na świat w zoo we Wrocławiu. To sukces, bo przez to, że skóra tych płazów uważana jest za afrodyzjak, w naturalnym środowisku są zagrożone wyginięciem.