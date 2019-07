- Pierwsze koty zniknęły w tamtym roku przy Oślej Bramie – opowiada pani Anna Szczecińska-Godyń, która zajmuje się ogonkami, jak je nazywa. – Te z dziedzińca zaczęły znikać od stycznia tego roku.

Koty giną na zamku Książ. Są dwa tropy

Kotów ubywa systematycznie. Niedawno znaleziono jednego zabitego. – Początkowo myślałam, że to Klakier, bo zniknął na kilka dni. Okazało się jednak, że to inny kot. Wyglądał strasznie. Nie dałam rady patrzeć. Z pysia leciała mu krew.

Kot leżał koło fontanny. Został celowo otruty. Kotkę Gabrysię znaleziono pobitą. Zmarła wskutek powikłań po zabiegu u weterynarza.

Pani Anna dzień w dzień od 20 lat jeździ na zamek i zawozi zwierzakom karmę. Robi to społecznie i z miłości do kotów. A jest to wysiłek, bo do niedawna było ich około 50. – Odwiedzam je w każdy wolny dzień - mówi. – Ja nawet na urlopy nie jeżdżę.

Niektóre trafiają też do jej domu. – Wciągnęły mnie te koty na dobre – mówi. - W domu mamy pięciu rezydentów, w tym cztery zamkowe.