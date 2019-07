– Nie ma już żadnych wątpliwości, że klimat się ociepla, i że to ocieplenie pochodzi od człowieka – podkreśla Magdalena Piasecka, szefowa klubu radnych Nowoczesnej w sejmiku.

– Dlatego też zaproponujemy dwie uchwały: jedną o apelu do rządu, by ogłosił stan klęski klimatycznej, a drugi – do zarządu, by przygotować dolnośląską strategię adaptacji do zmian klimatu, wzorem Wrocławia. Musimy zastanowić się, co można zrobić lokalnie - mówi Piasecka.

– Problem suszy dotyka nie tylko takich miejsc jak Dolina Baryczy, gdzie susza w 2015 r. wybiła 90 proc. narybku, ale też Lądka Zdroju czy Sulistrowiczek – wylicza radny Ryszard Lech.

– Dolny Śląsk byłby pierwszym regionem, który zająłby się problemem klimatu. Mamy strategię na poziomie miejskim, teraz potrzebujemy działań na terenie Dolnego Śląska – mówi Piotr Uhle, radny miejski.

Aktywiści z grupy Extinction Rebellion proponują zorganizowanie we Wrocławiu klimatycznego panelu obywatelskiego, czyli debaty z udziałem ekspertów i wylosowanych mieszkańców. Uhle: – To rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Nie jesteśmy na nie, ale musimy o tym porozmawiać.