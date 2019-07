Do miasta każdego lata ściągają tłumy wielbicieli bezkompromisowej, otwartej, poszukującej sztuki filmowej. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty” to bez wątpienia najważniejsza impreza kulturalną w mieście, wyróżniająca się nie tylko na tle kraju, ale i Europy.

Otwarci na dyskusję

Jednak festiwal od początku jest czymś więcej niż tylko prezentacją najciekawszych tytułów filmowych, spotkaniami z twórcami i dyskusją o sztuce filmowej.

Nie chodzi tylko o odwagę w prezentowaniu bezkompromisowego kina, lecz odwagę w byciu sobą i głoszeniu własnych poglądów w poszanowaniu dla innych. Chodzi o akceptację i otwartość na kulturalną dyskusję. Tu każdy ma prawo głosu.

Wrocław na te kilkanaście dni staje się przestrzenią swobodnej wymiany myśli. Dziś to, co powinno być normą, urasta do rangi ewenementu. Tym bardziej warto zwrócić oczy na Wrocław i Nowe Horyzonty.