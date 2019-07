4 ZDJĘCIA Tęczowe przejście dla pieszych ul. Robotnicza (TOMASZ PIETRZYK)

Tęczowe przejście dla pieszych pojawiło się w środę na ulicy Robotniczej we Wrocławiu. Urzędnicy odpowiadają, że jest to samowolka, a właściciele pobliskiego baru twierdzą, że to strefa wolna od nienawiści.