Przed wejściem do Biblioteki Uniwersyteckiej ustawiona jest wielka ciężarówka. Wzdłuż ściany zamontowana została z kolei winda. Przez otwarte okno na czwartym piętrze pracownik co chwilę ładuje i wysyła na dół kolejne pudła z książkami. W środku jego koledzy zdejmują je z półek, ładują do kartonów, oklejają i wózkami zwożą pod okno.

Brakowało miejsca na książki

Dostęp do niektórych książek jest utrudniony, bo przez lata tyle ich nagromadzono, że nie mieściły się już na zabytkowych regałach. Dlatego między historycznymi szafkami ustawiono nowe, przez co zrobiło się tak ciasno, że między półki trzeba wchodzić bokiem.

– Budynek nie spełnia już warunków i wymogów, jakie są stawiane przed nowymi obiektami do przechowywania zbiorów na materiale papierowym – mówi kierownik Renata Nowak.

Książki przewożone są do nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie. Do transportu posegregowane zostały od najstarszych, datowanych na 1801 rok, po te najnowsze. Stąd wiadomo, że jako ostatnia z Szajnochy wyjedzie historia Szerpów i największej tragedii na K2, zatytułowana „Pochowani w niebie”. To najświeższy nabytek biblioteki. – Rocznie przybywa nam około 25 tys. nowości. Już nie mogliśmy ich tu pomieścić – mówi Monika Górska, zastępca kierownika przechowywania zbiorów. – Wciskaliśmy regały gdzie się dało, by zyskać miejsce.