Jak zwykły aparatczyk – koniunkturalista, który pokalkulował, że mu się nie opłaca.

Biedroń wolał chodzić do TVP, bo chciał, aby w mediach było go jak najwięcej. Nie miało znaczenia, ile szlamu wylewa się na antenie.

Schetyna zrobił to, co zawsze – wyborczą kalkulację przedłożył ponad przyzwoitość. Jak wcześniej przy okazji uchodźców czy wystąpienia Jażdżewskiego. Ktoś powie – świetny strateg. Ja powiem – tchórz i oportunista. I gdzieś mam ten prymitywny argument, że nie wolno krytykować PO, bo to oznacza wspieranie Prawa i Sprawiedliwości.

Uczestnictwo posłów w rozmaitych manifestacjach organizowanych przez Obywateli RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet czy środowiska LGBT, jeśli do tej pory nie było obowiązkiem, teraz stać się powinno. Od momentu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, która w sposób brutalny naruszyła jedno z ważniejszych praw obywatelskich – prawo do manifestowania własnych poglądów. Uzbrojeni w poselski immunitet posłowie powinni iść w pierwszym rzędzie każdej demokratycznej manifestacji. Nie idą – moim zdaniem z tchórzostwa.