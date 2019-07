Kornel to jeden z trzech synów Sebastiana Łomnickiego. Źle się poczuł pod koniec wakacji ubiegłego roku. Puchły mu nogi, skrócił się oddech. Lekarze zdiagnozowali poważną wadę serca. Nie mieli wątpliwości: jedyny ratunkiem będzie transplantacja.

265 dni oczekiwania

Chłopak został wpisany na listę oczekujących na przeszczep i na oddziale transplantologii dziecięcej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu lekarze wszczepili mu sztuczną komorę serca, aby mógł czekać na nowe w domu.

Trwało to 265 dni, czyli niemal dziewięć miesięcy. W międzyczasie Kornel przeszedł m.in. sepsę. Gdy miał wychodzić ze szpitala, okazało się, że jest dawca.

Kornel dostał nowe serce na początku czerwca.

– Kluczowe były pierwsze dni – mówi pan Sebastian. – Nie miałem wątpliwości, że syn przeżyje. Wiedziałem, że ci lekarze są specjalistami od cudów. I miałem rację.

Chłopak obecnie dochodzi do zdrowia w domu. Do końca życia będzie musiał jednak brać leki. – Z wdzięczności za uratowanie życia mojemu synowi postanowiłem coś stworzyć dla zespołu z Zabrza. Zdecydowałem, że będzie to symboliczne serce – mówi pan Sebastian, pokazując gotową rzeźbę. – To podziękowanie dla wszystkich: zaczynając od kardiochirurga, doktora Szymona Pawlaka, przez lekarzy prowadzących po pielęgniarki, które opiekują się tam dziećmi jak własnymi.