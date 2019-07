Dec to znany twardogłowy, radiomaryjny i zdecydowanie propisowski hierarcha, czemu niejednokrotnie dał wyraz w publicznych wypowiedziach. W ostatnim czasie wyspecjalizował się w kazaniach demaskujących „wrogów chrześcijaństwa” i zagrzewających do obrony przed nimi. Ci wrogowie to oczywiście lewacy, liberałowie, a w szczególności środowisko LGBT.

– Od pewnego czasu wieje utopijny wiatr, tym razem z Zachodu, od przefarbowanych zwolenników ideologii marksistowskiej. Marksizm ideologiczny zamieniono na marksizm kulturowy, walkę klas na walkę płci. Promuje się ideologię gender, a w niej seksualizację dzieci. Zmierza się w poszczególnych krajach do legalizacji: aborcji, eutanazji, związków partnerskich. Wszystko to nie podoba się Panu Bogu – przekonywał w homilii pod koniec kwietnia.

A w niedawnym wystąpieniu na Jasnej Górze podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja straszył już nie wiatrem, ale wręcz potopem i falą agresji „na Kościół katolicki, na małżeństwo i rodzinę”. Ten „potop ideologiczny zalewający Polskę głównie od Zachodu” to zdaniem Deca kolejna, przewalająca się przez kontynent fala – „fala neomarksistowska, liberalno-lewacka”. Jak wyliczył, kolejna po „oświeceniowej, bolszewickiej, nazistowskiej i banderowskiej”.