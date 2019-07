Na dachu wrocławskiego centrum wiedzy o wodzie zostanie wykonana ścieżka sensoryczna otoczona zróżnicowaną roślinnością – pod względem wielkości, kolorystyki, zapachu i pory kwitnienia.

MPWiK stworzy tam ogród złożony z różnych gatunków bylin i traw, takich jak: bodziszek popielaty, ubiorek wiecznie zielony, żurawka ogrodowa, kostrzewa sina czy miskant chiński. Na pozostałej części dachu zostaną ułożone maty rozchodnikowe.

– Goście Hydropolis będą mogli odpocząć nie tylko w strefie relaksu wewnątrz centrum, ale również na świeżym powietrzu, czyli na dachu XIX-wiecznego zbiornika wody czystej. Jako firma odpowiedzialna społecznie staramy się, by w każdym naszym działaniu przejawiać troskę o środowisko naturalne – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK Wrocław.

To kolejny zielony dach na terenach należących do MPWiK Wrocław. Pierwszy z nich ma ponad hektar łąki pełnej miododajnych roślin, z których nektar zbierają pszczoły z pasieki należącej do firmy.