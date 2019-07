W ostatnich tygodniach łódzka prokuratura przeprowadziła okazania Tomaszowi Komendzie funkcjonariuszy policji i służby więziennej. – Ze względu na urlop pana Komendy kolejne okazania zostały przełożone na wrzesień. Wtedy przeprowadzimy czynności ze współosadzonymi – mówi Tomasz Szczepanek.

Okazania dotyczą osób, które mogły zachowywać się w stosunku do Tomasza Komendy w sposób nieprawidłowy. „Wyborczej” opowiadał o latach prześladowań w więzieniu. O współosadzonych, którzy go bili, opluwali, wyzywali i okradali, i strażnikach, którzy na te zachowania przymykali oczy. – Klawisze nie są lepsi od osadzonych. Tylko mają inne metody na znęcanie się nad takimi jak ja. W zakładzie jest pokój bez kamer, w którym robią przeszukania po widzeniach. Zostawiali otwarte drzwi i kazali mi rozbierać się do naga, tak że każdy więzień, który przechodził, mógł mnie zobaczyć. Czasem mnie bili. Mieli rękawiczki jak na rower, żeby nie zostawiać śladów pięści. Pluli mi do jedzenia, a byłem tak głodny, że musiałem to jeść – opowiadał Tomasz Komenda.