Przez trzy dni na początku czerwca specjaliści wykonywali pomiary w kilku polskich szkołach. Odwiedzili m.in. stołówkę jednej z podstawówek na wrocławskim Sępolnie. Ważyli, ile kilogramów żywności jest przygotowywanych, a ile faktycznie zjadają uczniowie. Porównywali, jaką popularnością cieszą się konkretne zupy, drugie dania i surówki. Wszystko po to, by sprawdzić, ile posiłków trafia do kosza.

Gotowanie na oko

Z danych zebranych wspólnie z prof. Janem den Boerem z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego wynika, że tylko ta jedna szkoła we Wrocławiu marnuje w ciągu roku prawie pięć ton jedzenia. Wartość wyrzuconych obiadów przekroczyła 94,1 tys. zł, a korzysta z nich tam jedynie ok. 130 uczniów. To konkretna strata finansowa tak dla rodziców, jak i dla miasta, które pokrywa 50 proc. kosztów posiłków (6 zł).

Z badań wynika, że każde dziecko rocznie nie zjada tam średnio 38 kg, a więc nawet 45 proc. tego, co dostaje na talerzu. Tymczasem wrocławskie szkoły i przedszkola to ponad 78 tys. dzieci, a więc w skali całego miasta (zakładając, że z obiadów korzysta jedynie połowa dzieci) marnowanych może być prawie 1,5 tys. ton żywności rocznie. To waga 37 tramwajów skoda 19T (czyli tych dwukierunkowych). Wyrzucane dania to również zmarnowana woda, energia, praca ludzi oraz duże ilości gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.