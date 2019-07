1 ZDJĘCIE Mateusz Morawiecki i działka kupiona przez niego na Oporowie we Wrocławiu (Fot. Tomasz Pietrzyk / UM Wrocław / SIP Wrocław)

W sporze z "Wyborczą" zatrudnieni przez premiera Mateusza Morawieckiego biegli wycenili należącą do niego 15-hektarową działkę we Wrocławiu na 14,3 mln zł. Ciekawe jednak, że za podobne grunty położone w sąsiedztwie zapłacono w ostatnich latach co najmniej cztery razy więcej.