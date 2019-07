Magdalena Piasecka jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystką Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn oraz beneficjentką programu „The International Visitor Leadership Program” w USA. W latach 2017-2018 była wiceprezydentem Wrocławia. W ratuszu odpowiadała za zrównoważony rozwój miasta, edukację oraz zarządzanie zasobem komunalnym.

We wcześniejszych latach zarządzała Convention Bureau we Wrocławiu, odpowiedzialnym za organizację w mieście międzynarodowych projektów. W latach 2008-2012 ściśle współpracowała z UEFA przy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Wrocławiu.

- Spółka wraca - jak to miało miejsce w poprzednich latach - do dwuosobowego składu, aby zwiększyć ofertę Hali Stulecia i skutecznie przeprowadzić prace inwestycyjne - mówi Arkadiusz Filipowski z wrocławskiego magistratu.