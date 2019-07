Koszt prac przy budowie drugiego odcinka wyniesie 31 mln zł. - Przewidywany termin realizacji tego odcinka to 2020 rok. Wykonawcą jest firma Pro-Tra Building. To już druga umowa na budowę tej niezwykle ważnej inwestycji komunikacyjnej. Pierwszą był odcinek od placu Orląt Lwowskich do ul. Smoleckiej. Kolejne umowy z wykonawcami czekają na podpisy - napisał na Facebooku Jacek Sutryk.

Umowę na budowę pierwszej części linii tramwajowej za 66 mln zł podpisano tydzień temu. Również zrealizuje ją wrocławska firma Pro-Tra Building.

– Podjąłem także decyzję o przetargu na projekt trzeciego etapu tej trasy, poprowadzonego ulicą Rogowską – stwierdził w kwietniu Sutryk. Ta część gotowa będzie dopiero w 2023 r.

Budowa nowej linii tramwajowej na Nowy Dwór wyceniona była pierwotnie na 245 mln zł, jednak jest wielce prawdopodobne, że ten budżet zostanie przekroczony. O ile, dzisiaj trudno jeszcze oszacować. Budowa będzie też dofinansowana przez Unię Europejską.



Zrealizowanie tej inwestycji w kampanii wyborczej obiecał prezydent Jacek Sutryk, a w 2015 r. zdecydował o niej jego poprzednik Rafał Dutkiewicz. Wcześniej w planach urzędników był tzw. metrobus, który do osiedla miał jechać wydzieloną trasą. Przeciwko temu rozwiązaniu wypowiedzieli się jednak eksperci od transportu, przedstawiciele ruchów miejskich i samorządów osiedlowych, którzy optowali za tramwajem.