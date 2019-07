Do zdarzenia doszło 13 lipca ok. godziny 4 rano. Znajomi mężczyzny zauważyli, że dzieje się z nim coś niedobrego. Reanimowano go.

– Niestety 30-minutowa resuscytacja nie odniosła skutku. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon z bliżej nieokreślonych przyczyn. Jest to mieszkaniec Jelcza-Laskowic – mówił w miniony weekend kom. Łukasz Kubiś z policji w Jaworze.

Śledztwo w sprawie śmierci 36-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Kamiennej Górze. W środę wykonano sekcję zwłok, która wykazała, iż ofiara mogła być po dopalaczach. Z tego powodu zostaną przeprowadzone dokładne badania toksykologiczne. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

- Pobrano materiał biologiczny do badań toksykologicznych na obecność środków psychotropowych. Następnie biegły sądowy oceni czy tzw. dopalacze były bezpośrednią przyczyną zgonu. Badania krwi będą tutaj kluczowe. Mężczyzna zmarł ze względu na niewydolność krążeniowo-oddechową - wyjaśnia Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.