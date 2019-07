Schronisko w dolinie Roztoki na pierwszym miejscu, za nim Orlica w Szczawnicy i Bacówka Maciejowie - to najlepsze polskie schroniska górskie w prestiżowym rankingu Magazynu Turystyki Górskiej "n.p.m.". Czytaj więcej: Ranking najlepszych i najgorszych schronisk górskich w Polsce. Gdzie warto nocować, a które miejsca omijać?

Twórcy rankingu o Pasterce napisali tak: „wyremontowane łazienki, świetna atmosfera, dużo ciekawych imprez, smaczne jedzenie”.

Ale by oddać prawdę o tym miejscu, należałoby jeszcze sporo dodać. O tym, że gra się tu do rana na gitarach, zdzierając gardła przy „Knockin’ on Heaven’s Door”. Albo o tym, że można tu przyjść na koncert w górskich trekach za kostkę i tańczyć, spoglądając na Szczeliniec. Albo o tym, jak niektóre z wieczorów kończą się w ogrodowej saunie. Albo o pobudkach przy harcerskich apelach na trąbce.

Serce w Pasterce