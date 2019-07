Po ogłoszeniu wyników rekrutacji uczniów z tzw. podwójnego rocznika kurator oświaty Roman Kowalczyk poinformował, że do szkół średnich w regionie nie dostało się tylko kilka procent kandydatów.

I tryumfalnie ogłosił: – Liczby te wniwecz obracają histeryczne przewidywania o rzekomym armagedonie, który miałby odbywać się w edukacji. Potwierdzają, że to my mówimy prawdę, to my mamy rację. Realizuje się scenariusz, który my opowiadamy jako przedstawiciele władzy i polskiej oświaty. Twierdziliśmy od początku, że dla wszystkich miejsc wystarczy.

Nie wiem, śmiać się czy płakać z powodu ideologicznego zaczadzenia kuratora Kowalczyka, który z uporem godnym twardogłowego partyjnego aparatczyka klepie PiS-owskie przekazy dnia.

Przypomnę, że zanim wyniki rekrutacji zostały ogłoszone, to PiS-owscy funkcjonariusze – w obawie przed pretensjami uczniów i ich rodziców – powtarzali, że za organizację nauki odpowiadają samorządy. I jeśli dla kogoś zabraknie miejsca, to będzie to wina samorządów.