Trudno, żeby nie przekroczyło, gdy rada znów sięgnęła do ich sakiewek. Oczywiście zrobiła to z bólem serca, „dla wspólnego dobra i korzyści, z powodów głębokich i poważnych”, jak tłumaczył Nicolaus Pol, autor „Jahrbücher der Stadt Breslau”. Zadłużenie miasta dziesięciokrotnie przekroczyło roczny budżet, a odsetki pochłaniały 86 proc. dochodów Wrocławia. Niestety, suweren zademonstrował krańcowy egoizm i nie dość, że płacić nie chciał, to jeszcze postanowił odpiłować rajców od stołków. Bo do rady wciąż były wybierane „osoby o znanych nazwiskach albo takie, które nie zajmą się sprawami miasta, a szczególnie biednymi i bogatymi”, jak zauważył król Wacław II.

Buntownicy ruszyli do boju 18 lipca 1418 r. Zebrali się koło nieistniejącego już dziś kościółka św. Klemensa i ruszyli pod przewodnictwem rzeźników i tkaczy na ratusz. Wywleczono i ścięto pod pręgierzem burmistrza Nikolausa Freibergera oraz pięciu ławników i rajców. Siódmą ofiarą był Johann Megerlin (także starszy miasta), który ukrył się pod dachem wieży ratuszowej, ale wypatrzony przez swego krewnego, szewca Georga Rathburga, został wyrzucony przez okno na tzw. Rybi Targ (na którym stoi dziś pomnik Aleksandra Fredry) i dobity włóczniami.