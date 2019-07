Rozmowa z Pawłem Piotrowskim

Magda Podsiadły: Pana dokumentalny esej fotograficzny „Dobre życie” zdobył już wiele nagród, w tym nominację do największego konkursu fotografii w Polsce – Grand Press Photo. To opowieść o pana rodzinnym miejscu?

Paweł Piotrowski: Tak, o całej gminie Dobroszyce, w tym mojej rodzinnej Nowicy. Stąd pochodzę, tu dorastałem. To długoterminowy projekt, realizuję go od ponad 10 lat. Zdjęcia robię także w innych miejscowościach należących do gminy, choć skupiam się przede wszystkim na Dobroszycach. To opowieść o mnie, mojej rodzinie, sąsiadach i znajomych.

Interesują pana takie małe społeczności, dlaczego?

– Bo za chwilę już ich nie będzie. Gdy byłem dzieckiem, każdemu sąsiadowi mówiłem „dzień dobry”, znałem mieszkańców z dalszych ulic, oni rozpoznawali mnie, czas płynął wolniej, człowiek miał poczucie harmonii i bezpieczeństwa w swojej społeczności.