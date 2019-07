W trakcie uroczystości uhonorowano funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej policji za zaangażowanie w pracę. Wręczono nominację, awanse i odznaczenia.

Elżbieta Witek, szefowa MSWiA powiedziała, że zaufanie do policji rośnie i jest pod tym względem znacznie lepiej, niż jeszcze 10 lat temu. - Zaufania nie można kupić, nie można dostać w prezencie. To zaufanie trzeba sobie wywalczyć i wy to robicie na co dzień - powiedziała do zgromadzonych funkcjonariuszy.

Przypomniała też sprawę zabójstwa 10-letniej Kristiny. - Wrocławscy, dolnośląscy policjanci schwytali podejrzanego. Uczyniliście to z wielkim profesjonalizmem i determinacją. To był kawał dobrej roboty - pochwaliła stróżów prawa. - Mundur zawsze kojarzył się z honorem i pamiętajcie, abyście nigdy tego honoru nie splamili. Jesteście funkcjonariuszami polskiej policji, służycie Polsce i jej obywatelom. Waszym największym sojusznikiem jest polskie państwo, a więc polski rząd.