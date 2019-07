Master of Business Administration in Community Management to nowy kierunek Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma łączyć teorię samorządu i zarządzania z konkretnymi przykładami i niestandardowym podejściem do problemów. Zajęcia będą odbywać się w Krakowie i we Wrocławiu, wykładowcami zostali naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu SWPS, byli samorządowcy i politycy, osoby tworzące strategie dla polskich miast i województw.

By nie powtarzać błędów innych

- Studia miejskie? Studia samorządowe? To one są przyszłością - przekonuje prof. Paweł Kowal, przez lata poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który pracował nad programem MBA in Community Management. - Nie ma sensu powtarzać błędów innych. My dajemy unikalną okazję, by uczyć się od najlepszych i dowiedzieć się u źródła, skąd biorą się sukcesy polskich samorządów. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program, zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i stwarzamy okazję, by wzajemnie uczyć się od siebie pracy w samorządzie.