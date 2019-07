1 ZDJĘCIE Bogdan Zdrojewski (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie pójdą razem do jesiennych wyborów. Obie partie liczą na to, że ich wrocławską listę będzie otwierać Bogdan Zdrojewski, który z kolei czeka na to, jakie propozycje otrzyma jego żona.