- To najbardziej wymagający projekt w historii naszej firmy - mówił Maciej Gotkiewicz z zarządu RealCo, firmy, która jest inwestorem w Młynie Maria, podczas kwietniowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Inwestycje na wyspach. Ocalały ściany

Dawny młyn zostanie zamieniony w apartamentowiec z restauracjami i sklepami na parterze. Budynek jest pięknie położony przy, a częściowo nawet dosłownie nad Odrą. Był jednak w bardzo złym stanie technicznym - dlatego został w znacznej części wyburzony.

Ocalały głównie ściany wewnętrzne. Stropy i dach zostaną wykonane na nowo. Poza tym zostanie dobudowana nowa część (już jest widoczna - obok Rezydencji Piasek) i parking podziemny obok mostu Słodowego (z ziemi wystaje jego żelbetowa konstrukcja).

- Kilka lat temu, gdy oglądaliśmy tę okolicę i wpadł nam w oko Młyn Maria, byliśmy zdziwieni, że taki budynek stoi pusty. Wtedy architekt Zbigniew Maćków powiedział nam, że to jeden z najtrudniejszych obiektów do realizacji w całym mieście. Potwierdziło się to - opowiadał Maciej Gotkiewicz. Jednak zaraz dodał: - Ale było warto.