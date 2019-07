W nadchodzącym roku szkolnym do liceów, techników i szkół branżowych pójdą zarówno absolwenci ośmioletnich podstawówek, jak i wygaszanych gimnazjów. Tzw. podwójny rocznik to skutek reformy oświaty przeprowadzanej przez PiS.

Wyniki rekrutacji do szkół

Z największych miast w Polsce płyną informacje, że wielu uczniów - także z bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce - nie dostało się w pierwszym naborze do wymarzonych szkół. Zdarza się, że do żadnej z tych, do których aplikowali.

We Wrocławiu było ok. 13,8 tys. kandydatów. Liczbę miejsc zwiększono ponad dwukrotnie w porównaniu do ubiegłych lat - teraz było ich 14,1 tys. W pierwszym naborze nie dostało się ok. 1,6 tys. uczniów. Urzędnicy miejscy uspokajają jednak, że jest jeszcze drugi nabór, a przede wszystkim 1,9 tys. wolnych miejsc.

Na środowej konferencji prasowej wrocławskich przedstawicieli Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej, głos zabrała Katarzyna Huńkowska. Jest uczennicą liceum, we wrześniu pójdzie do klasy maturalnej. - Dostaliśmy jasny przekaz, że reforma jest bardzo dobrze przemyślana i wszyscy się dostaną. A później, że jeśli ktoś się nie dostał, może wyjechać do szkoły za granicę - mówiła. - Nie na tym to powinno polegać.