Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w krytej hali w obiektach Zagłębia została wpisana przez ministerstwo do planu rocznego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Nowy obiekt ma służyć młodym zawodnikom trenującym w Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin.

W hali – oczywiście poza boiskiem – znajdzie się również kompleksowe zaplecze: szatnie, łazienki.

Chwalebna przyszłość polskiej piłki

W informacji o przedsięwzięciu przesłanej do mediów lubiński klub dołączył dość patetyczne wypowiedzi premiera rządu Mateusza Morawieckiego oraz Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki, którzy uzasadnili dotację właśnie dla Zagłębia.

Morawiecki: – Jestem orędownikiem rozwijania infrastruktury sportowej w Polsce i wiem, że Zagłębie Lubin zasługuje na nową halę sportową. Cieszę się, że możemy wesprzeć tę budowę środkami z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. To ważny element naszego planu dla polskiej piłki, by polska młodzież mogła w dobrych warunkach się szkolić, podnosić umiejętności czy po prostu cieszyć sportem. To nie tylko inwestycja w budynki, to inwestycja w chwalebną przyszłość polskiego sportu, polskiej piłki.