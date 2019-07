Helsińska Fundacja Praw Człowieka upomniała się o prawo Jakuba A. do obrony po tym, jak okazało się, że przez kilka dni po zatrzymaniu nie korzystał z pomocy adwokata. „Każdy, nawet podejrzany o najcięższe przestępstwo, ma prawo być sądzony w sposób rzetelny i ma prawo się bronić. Nie przesądzamy o tym, czy ktoś jest winny, czy niewinny, ale powinien mieć zagwarantowane prawo do obrony” – napisali w piśmie prawnicy fundacji do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, która prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Kristiny.

Pytała, czy podejrzanemu Jakubowi A. wyznaczono obrońcę oraz jakie działania podjęto, by go wyznaczyć. „Brak ustanowienia przez organy ścigania i sąd obrońcy może oznaczać naruszenie Konstytucji. Zapisano w niej, że każdy przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne, ma prawo do obrony na wszystkich etapach postępowania” – czytamy w piśmie.