We wrześniu do szkół ponadpodstawowych pójdzie - na skutek reformy edukacji przeprowadzanej przez PiS - tzw. podwójny rocznik. To zarówno absolwenci ośmioletnich podstawówek jak i wygaszanych gimnazjów.

We wtorek 16 lipca komisje rekrutacyjne w liceach, technikach i szkołach branżowych ogłosiły wyniki rekrutacji.

Wyniki rekrutacji do szkół

We Wrocławiu do szkół aplikowało 13,8 tys. kandydatów. Liczbę miejsc zwiększono ponad dwukrotnie w porównaniu do ubiegłych lat - teraz było ich 14,1 tys.

W pierwszym naborze nie dostało się ok. 1,6 tys. uczniów. Urzędnicy miejscy uspokajają jednak, że nadal jest jeszcze 1,9 tys. wolnych miejsc.

Według Romana Kowalczyka, dolnośląskiego kuratora oświaty, nie dostać się mogli m.in. uczniowie, którzy aplikowali tylko do jednej szkoły, kiedy mogli wybrać maksymalnie trzy, a w nich nawet wszystkie klasy.

- Im więcej opcji, tym większa szansa na sukces - radził kurator na wtorkowej konferencji prasowej. - Mogą to być także ci uczniowie, którzy mają punktów mało, a zaryzykowali szkoły, do których próg rekrutacyjny, na zasadzie popytu i podaży, ustawił się wyżej.