Za organizację protestu odpowiedzialne są związki zawodowe NSZZ „Solidarność” oraz Inicjatywa Pracownicza, które 9 maja ogłosiły wejście w spór zbiorowy z pracodawcą.

Związkowcy postulują podniesienie płac do 25 zł netto za godzinę pracy dla pracowników magazynowych najniższego szczebla. To większe pieniądze od proponowanych niedawno podwyżek, które zakładają wypłacenie takiej kwoty jedynie kierownikom zespołów. W głównej mierze dlatego zorganizowano protest trwający w trakcie przerw obiadowych, w godzinach 10.45–12.30. W tym czasie rozwieszono transparenty „Dość wyścigu szczurów”, „Strajk jestem na tak” oraz „Popieramy strajk w Amazon: USA, Francja, Niemcy”, to odniesienie do przerwania na kilka godzin pracy w magazynie w stanie Minnesota.

Amazon odpowiada: Zarobki są konkurencyjne

Amerykański gigant odpowiada, że proponowane zarobki już teraz są odpowiednie.