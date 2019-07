Na moście Tumskim, jak ocenia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zawieszonych jest co najmniej kilkanaście tysięcy kłódek, które w sumie mogą ważyć nawet 5 ton.

Most Tumski za bardzo obciążony

- Ta tradycja przywędrowała do nas z Włoch i od jakichś 10 lat była kontynuowana - mówi Ewa Mazur, rzeczniczka ZDiUM. - Teraz jednak kłódki trzeba zdjąć, bo bardzo obciążają konstrukcję, która jest zabytkowa, ma już 130 lat. Do tego kłódki korodują i ta korozja przechodzi na balustrady.

Dziś na moście rozpocznie się remont. - Przy wiszących kłódkach ani oczyszczenie balustrad z rdzy, ani ich odnowienie nie jest możliwe, tak jak nie można pomalować mieszkania przy wiszących na ścianach obrazach - mówi Mazur.

Na moście wymieniona zostanie też nawierzchnia jezdni i chodników. Pozostanie na nim klimatyczna kostka brukowa, ale ułożony zostanie taki jej rodzaj, by ułatwić poruszanie się tam osób niepełnosprawnych. - Remont potrwa pięć lub sześć miesięcy, ale wykonawca stanie na głowie, by większość prac zrealizować do listopada i na zimę przywrócić ruch pieszy na moście - mówi rzeczniczka.