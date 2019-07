Podczas zeszłorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony projekt remontu ROD Gajowice. Dotychczasowe naprawy zarząd ROD finansował ze składek członkowskich. "Rewitalizacja alejek asfaltowych przekracza możliwości finansowe społeczności działkowców" – wyjaśniał lider projektu, Sławomir Suwała. Pomysł zyskał 1197 głosów, zbyt mało, by sfinansować prace z WBO.

Miasto zdecydowało jednak, by i tak wyremontować ogródki. Na początku lipca podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia uchwalono zmiany w miejskim budżecie na rok 2019. Dodatkowe fundusze zostaną przekazane na różne inwestycje, w tym na remont ROD Gajowice. Kwota, którą miasto przeznaczyło na prace rewitalizacyjne wynosi 500 tys. zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej odpowiadać będzie za budowę placu zabaw. Zagospodarowana zostanie przestrzeń ok. 300 m kw. Pojawi się bujak na sprężynie, zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią, karuzela, nowa piaskownica oraz pięć ławek. – Zgodnie z harmonogramem we wrześniu rozpocznie się montaż nowych urządzeń – mówił Aleksandra Zienkiewicz, rzecznik ZZM. Obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej w październiku.