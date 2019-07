W nadchodzącym roku szkolnym do liceów, techników i szkół branżowych pójdą zarówno absolwenci ośmioletnich podstawówek, jak i wygaszanych gimnazjów. Tzw. podwójny rocznik to skutek reformy oświaty przeprowadzanej przez PiS.



Z największych miast w Polsce płyną informacje, że wielu uczniów - także z bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce - nie dostało się do wymarzonych szkół. Zdarza się, że do żadnej z tych, do których aplikowali.

Wrocławska edukacja także musiała zmierzyć się z reformą. Wstępnie miasto przygotowało ponad 12,6 tys. miejsc w szkołach średnich. Okazało się, że chętnych do nauki może być jednak ok. 13,8 tys. uczniów. Liczbę miejsc zwiększono więc do ok. 14,1 tys.

- Nie było łatwo, ale Wrocław dał radę. Dużym wysiłkiem organizacyjnym zostało przygotowanych ponad dwa razy więcej miejsc - mówiła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.