Do zgonu 36-latka doszło w sobotę o godz. 4 rano. Znajomi mężczyzny zauważyli, że dzieje się coś niedobrego, i zaczęli go reanimować.

– Niestety 30-minutowa resuscytacja nie odniosła skutku. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon z bliżej nieokreślonych przyczyn. Jest to mieszkaniec Jelcza-Laskowic – informuje kom. Łukasz Kubiś z policji w Jaworze.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Kamiennej Górze. Przyczyny zgonu wyjaśni sekcja zwłok.

Pool Party! to nieoficjalny i stały element jednego z największych festiwali muzyki gotyckiej w Europie. To już jest tradycja, że uczestnicy imprezy bawią się nie tylko na koncertach. Za tę część imprezy organizatorzy Castle Party jednak odpowiadają, chociaż reklamują go na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

„Ktoś, kiedyś podobno powiedział, że goci są tak ponurzy, że nie potrafią się bawić. Ten ktoś chyba nie wiedział jak bardzo się myli. Nie wierzysz? Przyjedź na Castle Party i przekonaj się sam! Jesteśmy jedynym alternatywnym festiwalem posiadającym na wyposażeniu pełnowymiarowy basen, nad którym dzień w dzień trwa wielka impreza, gdzie możesz ujrzeć najmroczniejsze różowe jednorożce i pluskających się gotów” – napisano na stronie imprezy.