Gdy za kilka miesięcy zasłona się podniesie, zobaczymy odrestaurowane ściany, srebrne gwiazdy na sklepieniu i inny ołtarz główny.

– Dotychczasowy ołtarz, tzw. lubiński (bo pochodzi z kościoła w Lubinie, choć już przed wojną trafił do muzeum), zostanie przeniesiony do kolegiaty Świętego Krzyża, a jego miejsce zajmie srebrny ołtarz fundacji biskupa Andreasa Jerina. Wrocławianie widzieli go ostatni raz w tym miejscu ponad 70 lat temu – mówi ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz katedry. – W czasie wojny został zdemontowany i już do katedry nie wrócił.

Trzeba zabrać się za środek

Na rekonstrukcję sławnego ołtarza czekaliśmy długo, ale się opłaciło, bo to i arcydzieło wrocławskiej sztuki złotniczej, i świadek burzliwych dziejów miasta. Do 25 sierpnia można go oglądać w Muzeum Narodowym, a potem srebrny skarb Wrocławia pojedzie na Ostrów Tumski. Ale zanim zostanie wstawiony do katedry, trzeba odrestaurować prezbiterium.