- Przez rozkopany Rynek przyjechało trochę mniej ludzi niż ostatnio. Szkoda, bo o jakichkolwiek zyskach można mówić przede wszystkim w czasie festiwalu. Czekamy na to z utęsknieniem, podczas imprezy otwarte mam nawet w niedzielę - uśmiecha się ubrana na czarno Bożena Ziółkowska, właścicielka sklepu odzieżowego, gdzie największą popularnością cieszą się t-shirty z czaszką. Kobiety wybierają jednak koronki lub fascynatory, czyli ozdobę na włosy z woalką i kokardą. Oczywiście musi być czarna.

Sklep prowadzi od 20 lat. W tym czasie poznała wielu uczestników festiwalu, którzy każdego roku przyjeżdżają do Bolkowa. I do jej sklepu. - Często słyszę, że komuś uratowałam tyłek, bo mam igłę z nitką lub dopasuję odpowiednią spódnicę. Jedna pani z Krakowa zawsze kupuje u mnie pamiątkę i rajstopy. To słowni, grzeczni ludzie - dodaje i zerka przez próg, kręcąc głową. Rynek rozkopany jest już od roku, a wart 10 mln zł remont zakończy się dopiero w listopadzie. Nie ma gdzie usiąść, pada deszcz. - A te stroje mają takie piękne! Jest błoto i trzeba uważać na suknie - wyjaśnia.