Wspólny apel do Jacka Sutryka podpisali przedstawiciele Akcji Miasto i Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Proponują, by drzewa przy Grabiszyńskiej zostały nasadzone od wysokości od ul. Kolejowej do pl. Legionów, a trawnik utworzony na odcinku od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów. Zwracają uwagę, że wspomniane odcinki są prawie pozbawione zieleni i narażone na bezpośrednią ekspozycję promieni słonecznych.

- Ostatnie tygodnie, z temperaturami dochodzącymi do 35 st. pokazały, że w takich warunkach wspomniany fragment zmienia się w wyjątkową gorącą i nieprzyjazną przestrzeń - szczególnie dla dzieci i osób starszych - piszą w swoim liście.

Aktywiści zwracają też uwagę, że ul. Grabiszyńska jest codziennie używana przez tysiące mieszkańców, a ta liczba będzie rosła ze względu na budowę kolejnych, dużych osiedli w okolicy. Zielone torowiska i drzewa mają pomóc nie tylko w obniżeniu temperatury, ale też zmniejszyć hałas, poprawić jakość powietrza i estetykę otoczenia.