Punktualnie o godzinie 12 rozpoczął się sobotni protest, w którym uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli Obywateli RP. Mieli ze sobą transparenty "Polska broni Westerplatte", "Solidarnie z Gdańskiem" oraz flagę Gdańska.

Rozpoczęcie protestu w samo południe nie było przypadkiem. W tym samym czasie gdańszczanie przy Dworze Artusa wyrażali swój przeciw przeciwko sejmowej specustawie o Westerplatte, która odbiera miastu własność terenów i umożliwia budowę muzeum według wizji PiS. W ten sposób rząd walczy z Gdańskiem, w którym władzę dzierży opozycja. Specustawa przegłosowana przez posłów wywłaszcza gminę ze swoich terenów.

"Rząd PiS będzie miał teraz zielone światło, by na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej stworzyć muzeum, które stanie się filią Muzeum II Wojny Światowej – pomimo że większość gruntów obecnie należy do miasta, a nie do skarbu państwa" - napisała Trójmiejska "Wyborcza".