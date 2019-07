Do wypadku doszło 4 stycznia. Policjant ze Świebodzic Jarosław F. jechał pijany po mieście. Jak ustalili śledczy, miał w organizmie 4,6 promila alkoholu we krwi. Była godzina 18. W pewnym momencie na jednej z głównych ulic miasteczka zderzył się z samochodem, którym podróżował mężczyzna z 6-letnią dziewczynką. Dziecku na szczęście nic się nie stało, ale jego tata został przewieziony do szpitala. Jarosława F. zatrzymano, a sprawą zajął się prokurator.

Policjant trzy dni po wypadku oficjalnie przeszedł na emeryturę. Taką prośbę złożył do komendanta powiatowego jeszcze w grudniu 2018 roku, a w chwili spowodowania wypadku był już na „zwolnieniu od służby”. Komendant wszczął postępowanie dyscyplinarne, które jednak zostało ostatecznie umorzone, bo formalnie F. funkcjonariuszem już nie był.

Niezależne śledztwo prowadziła jednak Prokuratura Rejonowa w Świdnicy. 24 czerwca prokurator skierował akt oskarżenia do sądu rejonowego. Ostatecznie Jarosław F. usłyszał jeden zarzut. – Oskarżyliśmy go o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym – mówi Marek Rusin, szef świdnickiej prokuratury rejonowej.