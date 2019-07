Kilka dni temu ujawniliśmy w „Wyborczej”, że lider PO Grzegorz Schetyna proponował pierwsze miejsce na wrocławskiej liście do Sejmu najpierw eksprezydentowi miasta Bogdanowi Zdrojewskiemu, a potem kolejnemu eksprezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi, ale obaj odmówili. Dutkiewicz odwdzięczył się za ten gest stwierdzeniem, że „Schetyna działa racjonalnie”.

Z tym zdaniem się nie zgadzam. Uważam, że Grzegorz Schetyna błądzi, ufając w magię nazwisk polityków, którzy – z całym szacunkiem dla ich dorobku – są już dość ogranymi kartami, by nie rzec, że zgranymi. Zapewne każdy z tej dwójki zrobiłby dobry wynik, będąc na czele listy (ale kto by go na takim miejscu nie zrobił?), niemniej na lokomotywy wyborcze raczej słabo się już nadają.

Warto przypomnieć, że pięć lat temu Rafał Dutkiewicz, mimo iż miał za sobą już trzy kadencje, to w wyborach na prezydenta Wrocławia męczył się z niezbyt znaną wówczas szerzej radną PiS i to w czasie, gdy na renesans jej partii się jeszcze nie zanosiło. Zaś jego polityczne inicjatywy i wyborcze bloki też zbyt wielkiego uznania w oczach wyborców nie zdobywały. Owszem, ma Dutkiewicz spore grono zwolenników, ale też ewidentnie całkiem spory elektorat zdecydowanie negatywny. O czym się przekonał i w porę z polityki wycofał.